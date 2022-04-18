Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Алжира

18 апр. 18:16

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. При обсуждении актуальной региональной проблематики выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Стороны подтвердили настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей. Также Путин и Теббун обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипотношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между странами.