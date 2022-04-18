Ушел из жизни Вячеслав Трубников

18 апр. 17:56

Экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников скончался на 78-м году жизни, рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников", - цитирует его ТАСС.

Иванов подчеркнул, что руководство и коллектив службы выражают искренние соболезнования его семье и близким.

Вячеслав Трубников родился в 1944 году, в 1967 году окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу во внешнюю разведку. В 1971-1977 и 1984-1990 годах был в долгосрочных командировках в Индии и Бангладеше, после возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки.

В январе 1992 года Трубников был назначен первым заместителем директора СВР, а с января 1996 года по май 2000 года возглавлял службу.

В 2000 году он занял пост первого заместителя министра иностранных дел РФ и специальным представителем (в ранге федерального министра) президента в странах СНГ. В 2004-2009 годах был послом России в Индии.