СМИ: мемориал в берлинском Трептов-парке вновь осквернили вандалы

18 апр. 17:48

Советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине минувшей ночью в очередной раз был покрыт надписями, - сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

На входном портале мемориала были нанесены буквы Z и различные надписи. Полиция исходит из того, что они нанесены "как критика России", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.

Департамент госбезопасности местного ведомства уголовной полиции ведет следствие по данному делу.

Напомним, в ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.