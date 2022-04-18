"Золотое Яблоко" откроет свою аптеку

18 апр. 17:50

Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" в качестве эксперимента намерена открыть собственную аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Аптека появится в универмаге Bolshoy в Екатеринбурге в мае текущего года. "Реализацией этого проекта мы начали заниматься еще в прошлом году с мыслями, что аптека станет хорошей синергией с отделами, где представлены дерматологическая косметика", - сказано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что решение по дальнейшему расширению формата будет принято позже.