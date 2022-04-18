В России выросло строительство жилья

18 апр. 18:04

В России к концу первого квартала 2022 года введено в эксплуатацию на 64,6% больше жилья, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает "

С января по март в РФ сдали в эксплуатацию 29,3 млн кв метров. Такие объемы ввода являются абсолютным максимумом для первого квартала, чаще всего его показатели являются самыми низкими за год, сообщает "Ъ" со ссылкой на Росстат.

Наиболее динамично росли темпы ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - за первые три месяца было построено 18,3 млн кв м такого жилья, что на 87,7% больше, чем в 2021 году, когда граждане построили 9,7 млн кв м.