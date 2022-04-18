Женщине, бросившей дочь в вольер к медведю, вынесли приговор в Ташкенте

18 апр. 17:31

Мать, бросившая свою дочь в вольер с медведем в зоопарке, пройдет принудительное лечение, такой приговор вынес сегодня Юнусабадский районный суд по уголовным делам в Ташкенте.

Женщину 1991 г.р. признали виновной в общественно опасном деянии, которое она совершила в невменяемом состоянии. Ее отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу, пишет Sputnik Узбекистан.

Решение районного суда может быть обжаловано в вышестоящем органе.

Напомним, в конце января в Ташкентском зоопарке молодая женщина сбросила свою дочь в вольер с медведем. Зверь не стал нападать на девочку, однако она пострадала из-за падения с высоты.

Позже стало известно, что женщина была в депрессии из-за уехавшего в РФ мужа, в июле прошлого года ее поставили на учет в психоневрологическом диспансере.