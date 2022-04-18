На Кубани тушат масштабный пожар в Апшеронском районе

18 апр. 17:33

В кубанском поселке Гуамка в Апшеронском районе края на площади в 600 кв м горит хозяйственная двухэтажная постройка, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:35 мск поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании в Апшеронском районе. В 15:35 мск по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в хозяйственной постройке на площади 600 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из здания эвакуировано 15 человек. Пожарные провели разведку помещений - по предварительной информации, пострадавших нет.