Георгий Саралидзе на "Россия 1": в Грузии никогда не было нацистской идеологии

18 апр. 17:17

В Грузии никогда не поддерживалась идеология нацизма и даже в самое тяжелое время российско-грузинских отношений в республике не было ненависти ко всему русскому – об это сегодня в авторской передаче Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" заявил телерадиоведущий Георгий Саралидзе, говоря о различиях грузинской ситуации 2008 года и нынешней военной спецоперации России на Украине.

"Да, в Грузии есть звиадисты [последователи экс-президента Звиада Гамсахурдия – прим. ред], хотя их совсем мало, есть те, кто поддерживает Михаила Саакашвили, есть люди, которые выступают за то, чтобы вступить в НАТО и Евросоюз – и есть те, кто против. Если сравнивать с тем, что происходило на Украине, то я эти параллели всегда проводил", - прежде всего сказал он.

"Даже после августовских событий 2008 года в Грузии не было того, что есть на Украине. Я тогда был программным директором "Маяка" и в ноябре приехал в Грузию, со мной приехал Анатолий Кузичев, в то время программный директор "Вестей". 7 ноября мы ходили по центру Тбилиси, разговаривали с людьми и вели даже репортажи для "Вестей" и "Маяка". Такой степени озлобленности, когда на тебя кидаются просто потому, что ты говоришь на русском языке или представляешь российское СМИ, в Грузии не было ни тогда, ни когда-либо", - подчеркнул Георгий Саралидзе.

"Я уж молчу про нацистов – не было такой идеологии. Там есть крайний национализм и его проявления, но там не было того, что мы видим на Украине. И сейчас в Грузии этого нет. Большинство – 63% грузин – по разным причинам выступают против присоединения Грузии к санкциям против России. И это несмотря на то, что происходит между двумя странами, что у нас с 2008 года между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. То есть в Грузии в сравнении с Украиной совершенно другая история", - заключил телерадиоведущий.