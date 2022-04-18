Путин поставил задачу побыстрее уйти от долларов и евро во внешней торговле

18 апр. 17:14

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ускорить уход от долларов и евро при совершении внешнеторговых сделок.

"Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран - надежных деловых партнеров", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что санкции негативно повлияли на российский бизнес, затруднили логистику импортных и экспортных поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".