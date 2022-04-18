Оскорбление стало причиной кровавого конфликта в Дагестане

18 апр. 16:38

Житель Дагестана ранил родственника ножом в результате конфликта, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел в населенном пункте Крайновка Кизлярского района. 50-летний местный житель ранил в живот кухонным ножом 44-летнего жителя Кизляра.

Полиция выяснила, что потерпевший является зятем подозреваемого. Конфликт вспыхнул после оскорбления последнего в адрес своей сестры. После чего началась драка, в ходе которой подозреваемый нанес ножевое ранение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").