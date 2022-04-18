Путин: Западу не удалась стратегия экономического блицкрига

18 апр. 16:22

Россия выдержала новое санкционное давление Запада, попытка осуществить коллапс российской банковской системы не удалась, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - отметил президент.

По его словам, "стратегия экономического блицкрига не удалась". При этом санкции сказались на экономической ситуации в США и странах Европы, уровень жизни европейцев снизился. "Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - подчеркнул Путин.

На 8 апреля инфляция в России в годовом выражении составляла 17,5%. "Отдельно остановлюсь на теме инфляции, сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли - на 9,4%", добавил президент. Он призвал помочь гражданам справиться с инфляционной волной.