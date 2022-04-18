Ситуация на Украине спровоцирует рост цен на чипсы в Великобритании

18 апр. 16:17

В Британии в ближайшие месяцы вырастет стоимость чипсов из-за дефицита подсолнечного масла, связанного ситуацией на Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов.

"Стоимость соленых снэков уже выросла на 9,6% за последние 12 месяцев из-за резкого роста стоимости картофеля, увеличения затрат на энергию и проблем с поставками после COVID. Но теперь эксперты в сфере потребления предупреждают британцев, что в течение шести месяцев средняя стоимость чипсов может вырасти на 2,2%", - передает издание.

Газета отмечает, что в росте цен обвиняют повышение стоимости растительного масла, ведь около 80% мировых поставок подсолнечного масла приходится на Россию и Украину . Издание полагает, что производители картофеля также сталкиваются ростом затрат на удобрения и энергию.

Ранее крупнейший производитель растительного масла в Королевстве Edible Oils заявлял, что страна имеет запасы масла всего на несколько недель.