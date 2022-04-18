Как сторонники новой войны с Азербайджаном пользуются Украиной в своих целях

Знаменитый английский критик и поэт Самуэл Джонсон слишком мягко выразился, когда 247 лет назад произнес знаменитый афоризм "патриотизм – последнее прибежище негодяя". Как показывает практика, патриотизм – это первейшее прибежище негодяя. Когда у человека есть неблаговидная цель в публичном поле, он обязательно постарается прикрыть ее показной преданностью государству и народу. Вслух крича о любви к Родине, тайком он будет добиваться своей неприличной выгоды. И даже если его поймают за руку, такой человек скажет: "Да что вы, ребята, я же свой, я патриот".



Особенно это характерно для лоббистов политики других государств в России, которым нужно убеждать население и власти, что иностранные интересы – это российские интересы. Притвориться патриотом России и всюду об этом громко заявлять – первый пункт в их работе, иначе их не станут и слушать. Ранее "Вестник Кавказа" писал о стратегиях лоббистов армянского национализма на телевидении, но одним телевидением информационное поле не ограничивается, и эта статья посвящена продвижению антиазербайджанских фейков в СМИ через telegram-каналы.



В Telegram существует множество фабрик фейков, чьи владельцы поддерживают идеи современной нжде-балаяновской версии армянского национализма, включая реванш Армении в войне с Азербайджаном и повторную оккупацию азербайджанских территорий в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Ежедневно они сочиняют сами или перепечатывают друг у друга фальшивые информационные сообщения, выдавая их за факты, в попытке привить читателям самые разные антиазербайджанские представления о положении дел на Южном Кавказе. При этом большинство из них нацелены на узкую аудиторию таких же сторонников оккупации Карабаха, как они сами, и на большее, чем запугивание граждан Армении мирной жизнью, не замахиваются.



Но есть и другая категория telegram-каналов. Количественно их меньше, чем каналов прямолинейных армянских националистов, и ведут их вовсе не граждане Армении и даже не армяне по национальности – зато их аудитория исчисляется сотнями тысяч, поскольку их основную тему составляют российские военно-патриотические новости. Большую часть своих сообщений они посвящают успехам ВС РФ, однако время от времени вбрасывают фейки всегда одной и той же направленности – против Азербайджана и Турции, с целью создать впечатление о враждебности Москве, явной или неявной, Баку и Анкары.



Все эти якобы патриотические telegram-каналы ярко проявили свою подлинную сущность во время Отечественной войны Азербайджана 27 сентября – 9 ноября 2020 года, когда вся их активность была полностью посвящена созданию и распространению дезинформации о боевых действиях между азербайджанской армией и оккупационными силами Армении. Авторы этих каналов отправились на захваченную землю Азербайджана и работали оттуда псевдо-свидетелями боевых действий, а на деле рупорами пропаганды армянского Минобороны, прославившегося в те дни ежедневными фейками о ходе войны. До последнего они рассказывали, что оккупанты побеждают, и уверяли своих подписчиков, что ложь Еревана о том, что происходит, является правдой.



Когда война закончилась победой Азербайджана, telegram-лоббисты армянского национализма взяли курс на подготовку российского общественного мнения к оправданию возможного реванша и повторной оккупации азербайджанской земли. Поскольку тема армяно-азербайджанского послевоенного урегулирования была не такой горячей, как война, они перешли к тактике "25 кадра", когда между обычными сообщениями по основной тематике канала регулярно вставляется небольшое антиазербайджанское или антитурецкое фейковое сообщение. Регулярность создает ощущения привычности таких вбросов и общепринятости того, о чем в них говорится, будь то использование Азербайджаном иностранных боевиков или коварные антироссийские планы Турции-марионетки Великобритании.



Подобные фейки рассчитаны на некритическое восприятие информации, а потому они игнорируют логику и фокусируются на повторении ключевых слов. Из-за этого на них практически не влияют факты, а подстроить их можно под любую горячую тему – главное употребить ключевые слова. Характерным примером является внедрение пропаганды армянского национализма в освещение специальной военной операции России на Донбассе.



Все военно-патриотические telegram-каналы в эти дни публикуют массу информации о продвижении российских войск и сил ДНР и ЛНР в рамках спецоперации. Отличить лоббистов армянского национализма среди них довольно просто: раз в несколько дней они вбрасывают фейки "из своих источников" о присутствии на Украине в числе иностранных наемников граждан Азербайджана и Турции. Если среди убитых с украинской стороны будет найден военный с восточной внешностью, его обязательно "опознают" как турка или кого-то еще из тюркских народов Ближнего Востока. Цель та же самая – убедить подписчиков, что Азербайджан и Турция настроены к России враждебно.



Поскольку логика в такой работе только мешает, лоббистов не волнует ни подписание Россией и Азербайджаном Декларации о союзническом взаимодействии, ни использование Турцией Конвенции Монтре в российских интересах (боевые корабли Западной Европы и США не могут зайти в Черное море), ни усилия Анкары и Баку по продвижению мирного пути решения украинского кризиса. Действительности, где Азербайджан – честный союзник России, а Турция – надежный партнер, не место в таких telegram-каналах, ведь они заняты не информированием читателей, а программированием.



Что же касается ключевых слов, то центральное среди них – "боевики", поскольку никаким другим недружелюбность Баку и Анкары в украинской ситуации не нарисовать. Во время Отечественной войны Азербайджана фейки посвящались "сирийским боевикам" и имитации их присутствия на поле боя, однако на Украине выражение "сирийские боевики" привязать к антиазербайджанской теме довольно трудно, поэтому теперь вбрасываются сочинения уже об "азербайджанских и турецких боевиках". Опять же, лоббистам неважно, что до этого никаких "азербайджанских и турецких боевиков" не существовало не только в действительности, но и в информационном поле. Это выражение буквально выдумано под нужды армянского национализма в применении к Украине, но теперь, надо полагать, будет взято на вооружение его сторонниками.



Так и получается, что есть настоящие патриоты России, а есть патриоты только на словах, на деле отрабатывающие антироссийскую по существу повестку. Если не приглядываться, отличить вторых от первых не так просто, особенно если не разбираться в российской политике на Южном Кавказе. Но фейковых любителей Родины все-таки отлично видно по неуместным сообщениям, когда в горячую тему, неважно какую, вписывается заказ "напишите что-нибудь против Баку и Анкары". Лоббистам армянского национализма не только все равно, что тема Украины чрезвычайно чувствительна для России, напротив, они рады тому, как много эмоций эта тема вызывает. Потому что чем больше эмоций, тем проще вбрасывать фейки.



Негодяи все так же среди нас, и их неблаговидные цели остаются прежними. А значит, нужно хранить бдительность и внимательно отделять правду от лжи в информационном поле, задавать вопросы, зачем создано то или иное сообщение, кто получает от него выгоду – и против кого оно направлено. В интересах России сохранять союзнические отношения с Азербайджаном и надежное партнерство с Турцией, но у лоббистов армянского национализма совсем другие интересы.