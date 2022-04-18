В Казахстане подросток умер от бешенства

18 апр. 15:32

В Туркестанской области Казахстана спустя год после укуса собаки умер 14-летний мальчик.

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля, предположительная причина смерти подростка – бешенство.

В мае 2021 года мальчика в ногу укусила собака, семья решила не обращаться к врачам. Опасные симптомы проявились только в этом году, 7 апреля. Подросток жаловался на слабость, боли в костях и области укуса, тревожность, страх, повышение температуры тела, чувство нехватки воздуха во время питья воды. На следующий день мальчик обратился к медикам, в поликлинику по месту жительства ему назначили лечение от болей в костях, однако его состояние продолжало ухудшаться - появились боли в пояснице. Родители стали обращаться в частные клиники, а также проконсультировались с представителями нетрадиционной медицины.

УЗИ показало воспаление в почках у подростка, назначенное лечение не помогло, мальчик стал страдать одышкой и боязнью воды.

Скорая помощь увезла мальчика в районную больницу 10 апреля, там в инфекционном отделении ему поставили диагноз "бешенство". На следующий день подросток умер.