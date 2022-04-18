Россияне массово уезжают в Узбекистан

18 апр. 15:26

Узбекистан стал одним из привлекательных мест для отдыха у российских туристов из-за отсутствия санкционных проблем, сообщает АТОР.

Уточняется, что страна имеет шансы оказаться в топ-10 направлений у жителей России на майские праздники. Операторы отмечают, что путешественники выбирают Узбекистан, так как туда стабильно выполняются рейсы, а также нет проблем с картой "Мир".

Россияне в основном выбирают экскурсионный отдых в Узбекистане. Помимо этого, эксперты подчеркивают, что в республике сейчас появляется все больше новых курортов и отелей.