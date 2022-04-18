Турция продолжит усилия для решения проблем между Россией и Украиной

18 апр. 15:24

Турция продолжит прилагать усилия для поиска решения проблем между Россией и Украиной. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он напомнил, что ранее Анкара провела важные заседания между Москвой и Киевом. После них появилась надежда, однако сейчас все сильно усложнилось, добавил Калын.

Говоря о мерах безопасности в регионе, представитель Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что Турция помогла снизить риски в Черном море, обеспечив путем применения Конвенции Монтре недопуск военных кораблей в этот район, передает ТАСС.