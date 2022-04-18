Кредит заставил двоих жителей Казахстана ограбить пять автозаправок

18 апр. 15:03

Двое жителей Алматы совершили пять разбойных нападений на автозаправки для погашения кредита, сообщает департамент полиции Алматинской области.

Ограбления были совершены 15 апреля на АЗС, которые действовали не только в Алматы, но и на территории близ расположенных Илийского и Карасайского районов. Злоумышленники имели при себе ножи и намеренно выбирали мелкие заправки, где не было охраны.

По камерам видеонаблюдения было установлено, что преступники передвигались на черной Toyota Camry 50, но госномер был зарегистрирован на другую автомашину.

"Подозреваемые использовали госномер, похищенный у припаркованного Volkswagen Golf. Владелец машины не заметил, что у него позаимствовали, а затем вернули номерной знак. В разбое подозревается 34-летний алматинский таксист и его 23-летний племянник. В своих показаниях он пояснил, что добытые разбоем около 300 тыс тенге пошли на погашение автокредита", - сказано в сообщении.

Отмечается, что начато расследование по фактам, предусмотренным статьями 192 УК РК ("Разбой"). Задержанные помещены под стражу.