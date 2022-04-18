Ряд арабских стран осудил акт сожжения Корана в Швеции

18 апр. 15:02

Ряд арабских государств резко раскритиковали правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции. Данную акцию осудили Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Ирак.

В министерстве иностранных дел Бахрейна отметили, что подобные акции направлены лишь на разжигание ненависти и пропаганду насилия. "Мы решительно осуждаем сожжение Корана в Швеции", - заявили в ведомстве.

В МИД Иордании обратили внимание на то, что подобные акции противоречат свободе вероисповедания и убеждений, а также нарушают принципы мирного сосуществования народов". В министерстве обратились к мировому сообществу с призывом объединить усилия для борьбы с идеями экстремизма и нетерпимости и недопущения оскорблений на религиозной почве.

В свою очередь, МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах Швеции в Багдаде и выразил шведскому дипломату решительный протест по поводу осквернения Корана. Иракские власти предупредили, что данная проблема грозит серьезными последствиями для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром.

Представители Саудовской Аравии сообщили, что сторонники Расмуса Палудана, являющегося лидером датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс", намеренно провоцируют мусульман и оскверняют их священные символы, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Напомним, 14 апреля в ряде шведских городов начались беспорядки после того, как стало известно, что Расмус Палудан собирается провести в них антиисламские манифестации - публичное сожжение Корана.