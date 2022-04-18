К российскому аналогу SWIFT присоединились компании из 12 стран мира

18 апр. 14:45

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) уже присоединились десятки иностранных организаций из 12 стран мира.

"Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", - заявила она.

Отметим, что к SWIFT подключены более 11 тыс участников во всех странах мира. Банк России работает над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от международной системы. ЕС уже отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.