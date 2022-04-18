Останки солдат времен ВОВ нашли в Ингушетии

18 апр. 14:20

Под Малгобеком поисковые отряды обнаружили останки пяти солдат Красной армии.

Как сообщает ТАСС, поиски погибших в ходе Малгобекской операции во время Великой Отечественной проходят в рамках акции "Вахта памяти".

"Мы находимся возле старого города Малгобек, здесь шли очень ожесточенные бои в дни Малгобекской стратегической оборонительной операции. Здесь, по всей видимости, находилось санитарное захоронение", - заявил глава поискового отряда "Малгобек" Беслан Дзейтов, отметив, что отсюда удалось поднять четверых бойцов Красной армии, тело еще одного обнаружили в окопе.

Подчеркивается, что погибших солдатах были найдены остатки обмундирования, пуговицы, несколько патронов к винтовке Мосина.

"Вахту памяти — 2022" мы открыли 6 апреля и с тех пор вели разведывательные работы. К нам изъявили желание приехать представители разных поисковых отрядов, но присоединиться к нам смогли поисковики отряда "Курган" из Нижнего Новгорода и отряда "Кавказ" из Дагестана", - добавил он.