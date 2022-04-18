Red Wings свяжет Дубай и Домодедово с 27 апреля

18 апр. 14:08

Авиакомпания Red Wings уже в апреле начнет выполнять рейсы из московского аэропорта Домодедово в Дубай, ОАЭ

"Red Wings 27 апреля начнет полеты из аэропорта Москвы в Дубай. На этом направлении будут задействованы современные российские лайнеры SSJ-100 вместимостью 100 кресел. Ранее Red Wings не летала в Объединенные Арабские Эмираты", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут осуществляться с короткой технической посадкой в Махачкале на дозаправку, пассажиры на время дозаправки высаживаться не будут.

Рейсы в Дубай планируется выполнять по средам и воскресеньям, обратно - по четвергам и понедельникам.