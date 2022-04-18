Анатолий Антонов: Россия и США больше не партнеры

18 апр. 13:25

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры.

По мнению Антонова, США должны решить, кем для них является Россия - партнером, соперником, оппонентом или врагом.

"Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", - сказал посол РФ в интервью изданию Politico.

Он указал, что российское посольство поддерживает "технические" контакты с администрацией Байдена, однако существует нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками администрации США. Антонов, с момента избрания президентом Джо Байдена, получает отказы конгрессменов в ответ на предложения провести встречи.

Посол уверен, такая ситуация не может сохраняться вечно, Россия и США "обречены на сотрудничество по разным вопросам".

"Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", - заключил Антонов.