Путин пообщается с российскими олимпийцами и паралимпийцами

18 апр. 13:44

Президент России Владимир Путин обязательно встретится с российскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Он подчеркнул, что дату мероприятия Кремль сообщит позднее. "Давайте не будем забегать вперед, мы своевременно вас поставим в известность", - сказал представитель Кремля.

Он также заверил, что встреча президента с олимпийцами и паралимпийцами обязательно состоится. "Могу лишь сказать, что до сих пор этой встречи не было, но это не значит, что президент забыл, он обязательно такую встречу проведет", - цитирует Пескова ТАСС.