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Через Сочи запустят почти 250 авиамаршрутов за границу

Через Сочи запустят почти 250 авиамаршрутов за границу

Аэропорт Сочи станет стыковочной площадкой для международных рейсов из российских регионов, пишут "Известия".

Транспортная клиринговая палата заключила с отечественными авиакомпаниями соглашение на перевозку пассажиров за рубеж через Сочи. Вначале россиянам будут предложены билеты по 246 маршрутам через Сочи. К проекту подключились 24 перевозчика, в том числе Nordwind, "Уральские авиалинии", Utair, Nordstar, Red Wings, "Азимут", "Ижавиа". Стыковочные рейсы будут осуществляться из 34 российских городов, через Сочи можно будет попасть в города Турции и Узбекистана, а также в Ереван, Каир, Тель-Авив. За границу рейсы будет осуществлять компания "Россия" на самолетах Superjet.

Напомним, полеты через аэропорты юга России, среди которых Геленджик, Анапа и Краснодар, ограничены до 25 апреля, ранее Росавиация несколько раз продлевала ограничение, введенное в конце февраля.

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