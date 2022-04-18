Через Сочи запустят почти 250 авиамаршрутов за границу

18 апр. 13:11

Аэропорт Сочи станет стыковочной площадкой для международных рейсов из российских регионов, пишут "Известия".

Транспортная клиринговая палата заключила с отечественными авиакомпаниями соглашение на перевозку пассажиров за рубеж через Сочи. Вначале россиянам будут предложены билеты по 246 маршрутам через Сочи. К проекту подключились 24 перевозчика, в том числе Nordwind, "Уральские авиалинии", Utair, Nordstar, Red Wings, "Азимут", "Ижавиа". Стыковочные рейсы будут осуществляться из 34 российских городов, через Сочи можно будет попасть в города Турции и Узбекистана, а также в Ереван, Каир, Тель-Авив. За границу рейсы будет осуществлять компания "Россия" на самолетах Superjet.

Напомним, полеты через аэропорты юга России, среди которых Геленджик, Анапа и Краснодар, ограничены до 25 апреля, ранее Росавиация несколько раз продлевала ограничение, введенное в конце февраля.