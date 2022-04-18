Кремль: ответные меры на антироссийские санкции готовятся

18 апр. 13:09

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры на санкции Запада, они формулируются и прорабатываются.

"Они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда. В любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что данная тема не будет подниматься на ближайшем совещании президента, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.