Путин проведет совещание по экономике и социальному обеспечению граждан

18 апр. 13:03

В понедельник, 18 апреля, президент России Владмир Путин проведет в режиме онлайн совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работу по направлениям экономики, в целом вопросам макроэкономическим, микроэкономическим, и, конечно, в первую очередь вопросам социального обеспечения граждан страны", - сказал представитель Кремля.

Он также рассказал, что в заседании примут участие: премьер-министр Михаил Мишустин; глава администрации президента Антон Вайно; первый вице-премьер Андрей Белоусов; помощник президента Максим Орешкин; министр экономического развития Максим Решетников; глава Минфина Антон Силуанов; председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Песков подчеркнул, что в открытой части глава государства выступит со вступительным словом, передает ТАСС.