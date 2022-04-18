Макрон выступил против референдума о смертной казни во Франции

18 апр. 12:44

Баллотирующийся на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон высказался против референдума по вопросу восстановления смертной казни.

"Проведение референдума по вопросу смертной казни не отвечало бы французской конституции", - сказал он в эфире радиостанции France Culture.

По словам главы французского государства, это было бы шагом назад в конституционной практике Франции.

Макрон также отметил, что конституционная реформа должна проводиться при соблюдении норм основного закона, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен выступила против восстановления смертной казни.