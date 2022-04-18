Соцвыплаты детям увеличатся в Грузии с 1 июня

18 апр. 12:29

Выплаты на детей из социально незащищенных семей с 1 июня будут повышены до 150 лари ($49), заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

На заседании правительства Грузии премьер напомнил, что в прошлом году помощь социально незащищенным детям была удвоена до 100 лари. "Сегодня мы приняли решение, что данная помощь станет 150 лари. То есть с 1 июня на каждого ребенка данная помощь составит 150 лари", - сообщил Гарибашвили.

Из бюджета на эти цели в этом году будет выделено 341 млн лари ($111,2 млн). Выплаты коснутся более 215 тыс детей.

Премьер подчеркнул, что данная соцпомощь будет ежегодной, поскольку забота о детях является прямой обязанностью правительства.

Гарибашвили добавил, что также планируется начать другие программы, которые коснутся социально незащищенных детей. "Нашей главной задачей является содействие и помощь социально незащищенным людям", - отметил он.

Для получения выплаты необходимо обратиться в районные представительства агентства соцобслуживания по месту жительства, где следует заполнить специальную анкету. После чего в течение одного месяца соцработник должен посетить местожительства семьи и заполнить семейную декларацию.