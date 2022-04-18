Председатель парламента обвинил ЕНД в манипуляции темой Украины

18 апр. 12:24

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" недобросовестно используют тему Украины в своих целях. Об этом в эфире передачи "Имеди LIVE" заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Для "Национального движения" все равно - это Грузия, Украина, родина, друг, жизнь, смерть. Все это только повод, инструмент, а главная ценность - это власть. Все остальное лишь инструменты, которые они недобросовестно используют в разное время", - сказал он.

Папуашвили подчеркнул, что наглядным является их отношение к родине и к другой стране. "Они манипулируют жизнью и смертью людей с единственной целью, чтобы как-то внести истерию в политику, волнения и тревогу в общество, чтобы получить власть. К сожалению, это то, что мы видим", - цитирует председателя парламента "Sputnik Грузия".