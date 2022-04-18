В Казахстане ожидаются шквал, град, грозы, заморозки

18 апр. 12:01

В Казахстан пришла непогода, предупреждают синоптики.

"В ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, с чем ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно дождь) с грозами, усилением ветра, на юге, юго-востоке и востоке страны - сильные дожди с шквалистым ветром, возможно выпадение града", - информирует Казгидромет.

На северо-западе и севере республики уже похолодало из-за северо-западного антициклона, который сохраняет свое влияние. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха в центре и на востоке Казахстана, по ночам ожидаются заморозки, днем - плюс 5-15, на юге Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей в дневные часы воздух может прогреваться до 20