Турецкие военные атаковали район Абу-Расейн на севере Сирии

18 апр. 11:56

Турецкая артиллерия обстреляла район Абу-Расейн в Сирии, расположенный на севере провинции Хасеке.

Огонь велся из орудий и минометов из пограничной зоны безопасности, которая была создана турецкими войсками в 2019 году.

В результате удара пострадали мирные жители, нанесен ущерб жилым постройкам.

По Абу-Расейну и его окрестностям были также нанесены удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) турецких ВВС, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

В данной местности действуют курдские отряды, совершающие диверсии против турецких военных и формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые поддерживает Анкара.