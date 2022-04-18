Турецкие военные атаковали район Абу-Расейн на севере Сирии

Турецкая артиллерия обстреляла район Абу-Расейн в Сирии, расположенный на севере провинции Хасеке.
Огонь велся из орудий и минометов из пограничной зоны безопасности, которая была создана турецкими войсками в 2019 году.
В результате удара пострадали мирные жители, нанесен ущерб жилым постройкам.
По Абу-Расейну и его окрестностям были также нанесены удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) турецких ВВС, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
В данной местности действуют курдские отряды, совершающие диверсии против турецких военных и формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые поддерживает Анкара.