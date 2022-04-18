В России за сутки выявили менее 10 тыс новых случаев COVID-19

18 апр. 11:51

За минувшие сутки в России выявили 9 434 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 497, в Петербурге - 628, в Подмосковье - 214. В Краснодарском крае - 170, в Ставропольском крае - 63, в Крыму - 98, в Дагестане - 24, в Кабардино-Балкарии - 25, в Адыгее - 32, в Карачаево-Черкесии - 21, в Северной Осетии - 12, в Ингушетии - 7, в Чечне - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 084 151 человек.

Госпитализированы за сутки 1 058 человек. Выздоровели - 14 324 пациента, за все время - 17 390 465.

Умерли за сутки 213 человек, с начала пандемии - 373 713.