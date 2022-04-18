Число отравившихся в селе на Ставрополье выросло до 63 человек

18 апр. 11:49

К медикам с симптомами кишечной инфекции обратились уже 63 жителя села Марьины Колодцы на Ставрополье.

Накануне сообщалось, что отравились 37 человек, из них 32 - дети. В апреле прошлого года в селе уже проводилась прокурорская проверка по факту массового отравления местных жителей, был выявлен ряд нарушений.

"По состоянию на 9 утра, количество обратившихся - 63 человека, из них 12 взрослых и соответственно 51 ребенок. Количество госпитализированных практически не увеличивается, госпитализированы 3 детей, двое в абсолютно нормальном состоянии, у одного мальчика небольшая температура. Один взрослый человек - это человек пенсионного возраста, там больше перестраховка была, получает необходимое лечение", - сообщил в понедельник исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в село Марьины Колодцы организован подвоз воды. "Привлечено уже пять единиц техники, плюс дополнительно еще три единицы будут доставлены туда. Силами водоканала полностью обеспечим потребителей наших чистой водой", - уточнил Сергиенко.

Всю ночь в селе дежурили педиатр и терапевт.