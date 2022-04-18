В Дагестане задержали телефонного террориста

18 апр. 11:39

Полиция задержала жителя Бабаюртовского района за ложное сообщение о минировании моста, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В полицию поступил анонимный звонок о том, что под одним из мостов в Хасавюрте лежит опасный предмет. Правоохранители с собаками проверили пять мостов и прилегающие к ним территории, но ничего подозрительного не нашли.

Позвонивший в полицию был задержан, им оказался 47-летний житель села Адильянгиюрт Бабаюртовского района. Ранее его неоднократно судили, в том числе за телефонный терроризм. В ходе допроса он заявил, что звонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.