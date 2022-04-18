В Грузии стартует госпрограмма строительства в рассрочку

18 апр. 11:39

Правительственная программа строительства объектов общественной инфраструктуры в рассрочку стартует в Грузии, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Власти Грузии выступят гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, деньги будут возвращены в течение трех-пяти лет.

"Начать работы мы хотим уже в этом году, и за три-четыре года, примерно за три года завершить все проекты", - рассказал Гарибашвили.

Всего на финансирование будет выделено около $2,5-3 млн.

Программа позволит трудоустроить около 20 тыс человек.

"Считаю, это будет универсальным решением. С одной стороны, мы осуществим запланированные проекты раньше срока. С другой стороны, все это поможет и экономике, а также будет большой поддержкой для бизнеса, и как я уже отметил, будут созданы новые рабочие места", - отметил премьер.