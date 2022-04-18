В Актобе автобус врезался в жилой дом

18 апр. 11:27

Городской автобус в Актобе врезался в жилой дом, пострадавших нет.

"Водитель автобуса №7, двигаясь по ул. Шернияза со стороны ул. Уалиханова, допустил наезд на забор ограждения проезжей части, где от удара, изменив направление движения, допустил наезд на здание", - сообщили в пресс-службе ДП.

Автобус врезался в находящийся в жилом доме салон-магазин по ремонту смартфонов.

На момент ДТП в автобусе не было пассажиров, пострадавших нет. Автобус водворили на штрафстоянку, сообщили сотрудники ТОО "Автопарк".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.