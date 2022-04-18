Поколение Z потеряло веру в Байдена

18 апр. 11:20

Американский лидер Джо Байден потерял поддержку со стороны молодежи, сообщает CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.

"В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39%", - говорят результаты анализа.

Аналогичная тенденция наблюдается у поколения Y (1981-1996), где рейтинг президента США упал с 60 до 41%.

Стоит также отметить, что уровень поддержки Байдена среди "бумеров" (1946-1964) опустился лишь на 7%, а среди "традиционалистов" (1928-1945) остался без изменения.