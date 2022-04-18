В Армении будут изучать грузинский язык

18 апр. 11:08

Глава Минобрнауки, спорта и культуры Армении Ваграм Думанян заявил, что в приграничных с Грузией населенных пунктах планируется начать изучение грузинского языка.

Он отметил, что в приграничных селах необходимо учить языки соседних стран для упрощения общения, но пока это нелегко сделать из-за нехватки кадров, пишет Sputnik Армения.

"Цель ясна, чтобы особенно на границе с Грузией было легко общаться, были налажены добрососедские отношения. Не исключено, что так же поступим с фарси. Мы должны общаться с соседями, изоляция ни к чему хорошему не приведет", - отметил министр.