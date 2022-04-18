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ЦБ РФ не будет снижать инфляцию любыми методами

ЦБ РФ не будет снижать инфляцию любыми методами

Снижать инфляцию любыми методами не планируется, это помешает адаптироваться бизнесу, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже (инфляцию). Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации", - сказала Набиуллина.

По ее словам, экономика России еще имеет запасы, однако они конечны. "Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II - начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса", - сообщила глава регулятора.

Начинается новый непростой период структурных изменений. "Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике", - объяснила Набиуллина.

Она добавила, что регулятор рассматривает возможность сделать продажу выручки экспортерами более гибкой.

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