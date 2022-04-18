В России заблокирован сайт Human Rights Watch

18 апр. 10:53

Сайт правозащитной организации Human Rights Watch стал недоступен в России после блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях РФ на Украине.

Согласно универсальному сервису Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов, в России ограничивается доступ к одной из страниц сайта HRW по требованию Генпрокуратуры от 12 апреля. Полностью ресурс, согласно данным ведомства, не блокируется.

Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории страны, пишет "Интерфакс".