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В России заблокирован сайт Human Rights Watch

В России заблокирован сайт Human Rights Watch

Сайт правозащитной организации Human Rights Watch стал недоступен в России после блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях РФ на Украине.

Согласно универсальному сервису Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов, в России ограничивается доступ к одной из страниц сайта HRW по требованию Генпрокуратуры от 12 апреля. Полностью ресурс, согласно данным ведомства, не блокируется.

Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории страны, пишет "Интерфакс".

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