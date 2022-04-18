Свахи в Узбекистане мешают студенткам учиться

18 апр. 10:47

Все больше молодых девушек жалуется в соцсетях на свах, которые "оккупировали" вузы в Узбекистане.

Свахи ищут подходящих невест, расспрашивают о девушках у сотрудников вузов, приводят потенциальных женихов на смотрины.

Студентка из Ферганы, изучающая английский язык делится с проектом против насилия NeMolchi.uz своей историей. "Каждый день в наш вуз приходят женщины, чтобы найти невесту. Могут стоять в коридоре, смотреть и выбирать девушек. Их пускают в здание, никто им ничего не говорит. Раньше они могли в деканате попросить объективки на девушек и им давали", – рассказала она.

Если нужную информацию о "невесте" не дают в деканате, свахи получают сведения, в том числе адрес студентки, у преподавателей.

"Мы, девушки, идем в вуз, чтобы получать знания, а не найти себе мужа. Тем более не хотим быть экспонатами, чтобы нас выбирали какие-то абсолютно незнакомые женщины. Это настолько неприятно, когда к вам походит какая-то женщина, расспрашивает вас, ваших знакомых про вас, и потом еще хватает наглости приводить своего сына, чтобы он увидел", – делится студентка.

Подобные истории можно встретить на многих женских форумах и в Телеграм-каналах в узбекском сегменте интернета.