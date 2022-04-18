Антироссийские санкции отразились на еще одной отрасли в Германии

18 апр. 10:27

Весомый спад темпов жилищного строительства ожидает Германию в 2023 году, сообщает телеканал 2DF.

"Около 86% жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний в Северной Германии считают бесперспективным и непредсказуемым строительство чего-то нового в ближайшее время", - заявил сотрудник ассоциации VNW в Гамбурге.

Члены данной отрасли отмечают, что нынешние настроения обусловлены дефицитом стройматериалов и быстрым ростом их себестоимости, связанных с последствиями COVID-19 и ситуацией на Украине.

Результаты опроса Главной ассоциации строительной промышленности ФРГ показывают, что 90% компаний недовольны ростом цен, а 80% жалуются на проблемы с доставкой.