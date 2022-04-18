Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться

18 апр. 10:25

Транзит российского газа через Украину опустился почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома".

По данным "Оператора ГТС Украины", в понедельник заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" составляют 56,88 млн куб м.

Максимальные контрактные обязательства по транзиту составляют около 109,6 млн куб м в сутки. С конца февраля до начала апреля транзит держался на близком к максимуму уровне. Заявки стали снижаться с 8 апреля, с приходом весны в Европу. На уровне близком к 57 млн куб м заявка держится с 16 апреля.