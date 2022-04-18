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Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться

Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться

Транзит российского газа через Украину опустился почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома".

По данным "Оператора ГТС Украины", в понедельник заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" составляют 56,88 млн куб м.

Максимальные контрактные обязательства по транзиту составляют около 109,6 млн куб м в сутки. С конца февраля до начала апреля транзит держался на близком к максимуму уровне. Заявки стали снижаться с 8 апреля, с приходом весны в Европу. На уровне близком к 57 млн куб м заявка держится с 16 апреля.

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