Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье

18 апр. 10:13

Генконсульство РФ в Анталье сообщает, что в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на трассе Манавгат - Кызылот, не было россиян.

"В результата ДТП пострадали 12 туристов, все - граждане Германии. И водитель микроавтобуса, гражданин Турции. Россиян среди пассажиров не было", - уточняется в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авария произошла вечером в воскресенье, автобус вез туристов из аэропорта Антальи в отели, во время движения лопнула шина, автобус съехал с дороги, врезался в ограждение и перевернулся.