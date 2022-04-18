ФСБ предотвратила теракт в КЧР

18 апр. 10:07

Трое сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, готовившие нападение на объект органа власти, задержаны в Карачаево-Черкесии, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении.

У боевиков изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схему с объектом террористического устремления, средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также переписку с боевиками МТО о планируемом преступлении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц"), части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").