Азербайджан и Иран подпишут соглашение о преференциальной торговле

18 апр. 11:05

В ближайшее время между Азербайджаном и Ираном будет заключено соглашение о преференциальной торговле.

Стороны проводят переговоры по подписанию документа, сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Ирана, глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак. Он добавил, что перечень товаров, которые будет охватывать соглашение, уже согласован.

Соглашение о преференциальной торговле подразумевает облегчение импорта и экспорта 52 наименований в ирано-азербайджанском товарообороте.