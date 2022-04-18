РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан и Иран подпишут соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Иран подпишут соглашение о преференциальной торговле

В ближайшее время между Азербайджаном и Ираном будет заключено соглашение о преференциальной торговле.

Стороны проводят переговоры по подписанию документа, сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Ирана, глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак. Он добавил, что перечень товаров, которые будет охватывать соглашение, уже согласован.

Соглашение о преференциальной торговле подразумевает облегчение импорта и экспорта 52 наименований в ирано-азербайджанском товарообороте.

1580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version