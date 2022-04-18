Мать и ее ребенок стали жертвами ДТП в Дагестане

18 апр. 9:55

Автоавария в Кизилюртовском районе унесла жизни матери и ее трехмесячного ребенка, еще три человека получили травмы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В ночь на 18 апреля, в 00:50 по московскому времени, на трассе "Кавказ" 31-летний житель Гумбетовского района за рулем "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz под управлением 37-летнего водителя.

Пассажиры "Приоры", 26-летняя жительница Гумбетовского района и ее трехмесячный ребенок, от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и еще двое пассажиров, дети 6 и 8 лет, с различными повреждениями доставлены в больницу.