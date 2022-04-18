В Германии признали зависимость от России

18 апр. 9:37

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не собирается заниматься добычей сланцевого газа, поскольку это сильно навредит немецкой экологии.

По этой причине, подчеркивает министр, Германия не может быстро отказаться от поставок газа из России. "Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, ФРГ обладает крупными запасами сланцевого газа, но для его добычи нужен гидроразрыв пласта. Хабек прогнозирует, что на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуется несколько лет.

"Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим", - добавил вице-канцлер.