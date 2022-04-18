Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 25 апреля

18 апр. 9:13

Росавиация продлила до 25 апреля ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России.

"До 3:45 по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Перевозчика рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отметим, впервые ограничение на полеты в данные аэропорты было введено в конце февраля, с тех пор несколько раз продлевалось.