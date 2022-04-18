Врач рассказала, когда необходимо пользоваться солнцезащитным кремом

18 апр. 5:10

С марта по сентябрь нужно защищать кожу от солнца, для этого подойдет солнцезащитный крем со степенью защиты не ниже 30, рассказала Агентству городских новостей "Москва" врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова.

Некоторым людям солнцезащита нужна и зимой, остальным - начиная с марта. "Зимой использовать солнцезащитный крем необходимо, если вы проводите много времени на солнце (например, в горах). Весной его нужно включать в обязательный уход начиная с марта и до конца сентября, причем делать это не только во время солнечной погоды", - заявила врач.

По словам Климовой, уровень SPF должен быть не ниже 30, тем, кто быстро обгорает или имеет на лице много родинок или веснушек, лучше использовать крем с защитой 50-70.

Специалист советует наносить защитный крем за 20 минут до выхода на улицу.